Her yaşta genç kalmak için ipuçları

Her yaşta genç kalmak için ipuçları
Kaynak: Haber Merkezi
Her yaşta geç kalmak, birçok insanın hayalini kurduğu şeylerden biri. Peki, bunu başarabilmek için izlenmesi gereken adımlar neler? Genç görünmek için neler yapılmalı, hangi fakörlere dikkat etmeli? İşte, detaylar…
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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 1

1. BOL BOL SU İÇİN

Su içmek, basit bir madde gibi görünse de, aslında sanılandan daha önemli. Su içmenin insan sağlığına birçok faydasının bulunması bir yana, vücudumuz için de oldukça önemli bir işlevi sağlıyor. Günde en az 2 litre su içmek, cildimizin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklıkları önler. Bu sebeple su içmeyi sakın ihmal etmeyin.

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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 2

2. SAĞLIKLI BESLENİN

Yediklerimiz, aslında bizi belirleyen şeylerdir. Sağlıklı yaşlanmak ve genç görünmek gibi bir hedefiniz varsa, sağlıklı ve dengeli beslenmelisiniz. Her besin grubunu tüketin ve şekeri azaltın. Şeker, cildin yaşlanmasını hızlandırır.

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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 3

3. EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yapmak da, en az sağlıklı beslenmek kadar önemli bir faktör. Egzersiz yapmak, hem ruhen hem de bedenen sizi genç tutacak, ayrıca sağlığınızı da koruyacak.

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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 4

4. AZ UYUMAYIN

Mutlaka her gün, 8 saat uyuyun. Hücrelerin tamir aşaması, bizler uykudayken çalışır. Aynı manada gençlik hormonu ve melatonin, uyku esnasında salgılanır. Güzel ve sağlıklı bir yaşlanma süreci için, uykunuzu ihmal etmeyin.

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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 5

5. GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Güneş, ultraviyole ışınları nedeniyle cildimize zarar verir ve kırışıklık ve leke oluşumuna yol açar. Bu sebeple, düzenli olarak güneş koruyucu kullanın ve yaz aylarında, güneş koruyucunuzu belirli aralıklarla yenileyin.

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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 6

6. SİGARA KULLANMAYIN

Sigara içmek, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri. Sağlığınza verdiği pek çok zararın yanı sıra, sigara içmek, ciltte kırışıklıklara sebep olur ve cildin kuru ve mat görünmesine yol açar.

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Her yaşta genç kalmak için ipuçları 7

7. CİLT BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Temel cilt bakımınızı yapmaya ne kadar erken başlarsanız, kendinize o kadar iyilik yaparsınız. Kendinize yüz tipinize uygun bir temizleme jeli, nemlendirici ve güneş koruyucudan oluşan temel cilt bakım rutini oluşturabilirsiniz.

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