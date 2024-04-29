Her yaşta genç kalmak için ipuçları

1. BOL BOL SU İÇİN

Su içmek, basit bir madde gibi görünse de, aslında sanılandan daha önemli. Su içmenin insan sağlığına birçok faydasının bulunması bir yana, vücudumuz için de oldukça önemli bir işlevi sağlıyor. Günde en az 2 litre su içmek, cildimizin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklıkları önler. Bu sebeple su içmeyi sakın ihmal etmeyin.