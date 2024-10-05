133 kişilik zabıta kadrosuna 4 bin kişi başvurdu. Kuyruk uzadıkça uzadı

Gençler arasındaki işsizliği fotoğrafı...Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta alınacağını açıkladı. İlan verildi, saatler içinde 4 binin üzerinde başvuru yapıldı. Belediyenin önünde kuyruk anında kuyruk oluştu.

ANKARA DIŞINDAN GELEN BİLE OLDU

Belediyenin önünde metrelerce kuyruk oluşurken, başvuru yapmak için Ankara'ya gelenler bile oldu. Zabıta olmak için başvuranlar arasında çok sayıda öğretmenin de olduğu öğrenildi. Atamalardan ümidi kulmayan öğretmenlik mezunlarından kamu yönetimi mezununa bir çok öğretmen adayı çareyi Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nde aradı.

ZABITA DAİRE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal yapılan alımlarla bilgi verdi. Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 zabıta alınacağını belirten Erdal, 4 bine yakın başvuru olduğunu ifade etti. Kadın zabıta adaylarında en az 1.60 metre boy arandığını erkeklerde ise bu rakamın 1,67 metre olduğu belirten Olcay Erdal, KPSS 2024’ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvuru aldıklarını belirtti.

Başvuru için son tarihin 11 Ekim olduğu belirtilirken, http://ankara.bel.tr adresinden online başvuru da yapılıyor. Mülakat tarihleri ise 18-24 Ekim olarak açıklandı.