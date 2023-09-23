14 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

İstanbul'da yapılan trafik denetlemesinde, 14 ayrı suçtan aranan V.D. isimli şahıs yakalandı. V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
14 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde trafik devriyesi sırasında içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu bir aracı durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolü esnasında yanında kimlik bulundurmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini ifade eden (V.D.) isimli şahsın hareketleri şüphe çekti.

JADU, ŞÜPHELİYİ FOTOĞRAFINDAN TESPİT ETTİ

Araçtan indirilen ve JADU (Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması) ile fotoğrafı çekilen şüphelinin kamera sorgusu yapıldı. Sorguda, V.D.’nin farklı illerde devam eden ve resmi belgede sahtecilikten bilişim dolandırıcılığına, cinsel tacizden adam yaralamaya kadar 14 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

V.D., Jandarma’daki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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