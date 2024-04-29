ABD Hazine Bakanlığı, borçlanma tahminlerini artırdı

Bakanlık, nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanması öngörülüyor.

Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağı tahmin edilirken, bu tahminin ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar daha yüksek olduğu belirtildi.

Üçüncü çeyrekte ise 847 milyar dolar borçlanmanın ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olması bekleniyor.

Önceki tahminlere göre, ocak-mart döneminde 748 milyar dolar borçlanan Hazine, bu çeyrek sonunda 775 milyar dolarlık bir nakit dengesi elde etti.

Bakanlık, ocak ayında yaptığı tahminde, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini ve mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağını duyurmuştu.