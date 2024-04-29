Gelinin dansöz kıyafetiyle damada yaptığı şov gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gelinin dansöz kıyafetiyle damada yaptığı şov gündem oldu
Gelinin dansöz kıyafetiyle damada yaptığı dans, düğünü sosyal medyanın gündemine taşıdı

Sosyal medyada viral olan bir video, düğünlerdeki şovların sıra dışı örneklerinden birini daha gözler önüne serdi. Videoda, gelin dansöz kıyafeti giyerek davetlilerin önünde damada dans ediyor. Bu görüntüler, hem destekleyenleri hem de eleştirenleri bir araya getirdi.

Görüntülerde, gelinin dansöz kıyafetiyle yaptığı dans, davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Dansı destekleyenler, gelinin cesur ve eğlenceli bir şov yaptığını belirtirken, karşı çıkanlar ise gelinin bu davranışını geleneklere ve töreye aykırı bulduklarını dile getirdi.

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