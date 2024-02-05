14 futbolcu Samsun'da kaldı

Kaynak: İHA
14 futbolcu Samsun'da kaldı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fatih Karagümrük ile oynayacak Samsunspor'da moraller bozuk.

Yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayacak maçta, tek maç eleme usulüyle çeyrek finale çıkacak takım belli olacak.

Samsunspor kafilesi, maç öncesi şehirden ayrılarak İstanbul’a geldi. Karadeniz ekibinin kafilesinde 14 oyuncu bulunmadı.
Kırmızı-beyazlılardan kamp kadrosu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kafilede Jakub Szumski, Taha Tosun, Rick Van Drongelen, Kerem Fidan, Yunus Emre Çift , Marc Bola, Soner Gönül, Enes Albak, Mustafa Haluk Tan, Kingsley Schindler, Osman Çelik, Alper Efe Pazar, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Berhan Deniz, Landry Dimata ve Marius Mouandilmadji yer alıyor. Gaetan Laura, Ercan Kara ve Moryke Fofana'nın sakatlıkları devam ediyor” denildi.

Samsun ekibinin açıkladığı kamp kadrosunda sakatlıkları olan Laura, Ercan ve Fofana’nın yanında kaleciler Okan Kocuk ve Halil Yeral, Lubo Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Carlo Holse, Flavien Tait, Ait Bennasser, Oliver Ntcham ve Taylan Antalyalı da yer almadı.

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