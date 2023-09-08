14 günde 24 liradan 85 liraya yükselen hisseleri kim aldı?

Borsada halka arz furyası soluksuz sürerken, 14 seans tavan olan senetler ise bu kez taban olmaya başladı.

Halka arz edildikten sonra 14 seans tavan olan Tatlıpınar Enerji, Enerya, Ofis Yem düşmeye başladı. Taban olan ve son 2 günde yüzde 20 değer kaybeden hisselerde tartışma konusu ise bu hisseleri kimin aldığı. Örnek olarak gösterilen Tatlıpınar Enerji hisse senedi 22.5 liradan halka arz edildi. 24.4 liradan işlem görmeye başlayan senet 14 günde 85 liraya kadar yükseldi. 85 liradan taban olan hisse senedinde alıcı ve satıcı tartışması yapılıyor.

KÜÇÜKLERE ADET

Paramedya'da yer alan habere göre, Söz konusu hisse senedi halka arzında aslan payı 176 kişiye gitti. 49 milyon lot senet 2 milyon 233 bin yatırımcıya dağıtılırken 20 milyon 358 bin senet sadece 176 hesaba verildi. Satışların yüzbinlerce lot olması halka arzda kurumsal kimlikle alım yapanlara ait olduğu öne sürülüyor. Zira küçük yatırımcıların elinde adet boyutunda senet bulunuyor.

KİM ALDI?

Borsa uzmanları, söz konusu hisselerin küçük yatırımcılar tarafından özellikle sosyal medya üzerinden pazarlamaların etkisiyle aldığı belirtiliyor. Bazı hesaplardan hissenin 20 kat yükseleceği iddia edilerek yatırımcının elindeki hisseyi satmaması tavsiye ediliyor. Tepe fiyattan ise yine küçük yatırımcılara satıldığı öne sürülüyor.