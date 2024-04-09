14 IŞİD’li yakalandı. Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında, IŞİD terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen BOZDOĞAN-22 operasyonlarında 14 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Söz konusu operasyonların; Eskişehir, Yalova, Gaziantep ve Samsun’da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.” İfadelerini kullandı.

Operasyonlar sonucunda; İŞİD terör örgütü içinde faaliyet yürüten Eskişehir’de 5, Yalova’da 6, Gaziantep’te 2 ve Samsun’da 1 şüpheli şahsın yakalandığı duyuruldu.