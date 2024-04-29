Oosterwolde'den kum saatli mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Oosterwolde'den kum saatli mesaj
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oosterwolde'nin paylaşımındaki "Kum saati" dikkat çekti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'den taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

TAKİPÇİLERİNE MESAJ VERDİ...
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanında sakatlanan ve ameliyat olan Hollandalı futbolcu, yeşil sahada yer aldığı video paylaştı. Oosterwolde, bu paylaşımında "Kum saati" emojisi de kullanarak sahalara geri dönüşünün mesajını verdi.

KARTAL AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

41 MAÇTA GÖREV YAPTI
Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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