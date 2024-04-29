Her gün emniyet şeridinden giden devlet aracının cezasını gariban diğer arabaya yüklediler

Kaynak: Haber Merkezi
Her gün emniyet şeridinden giden devlet aracının cezasını gariban diğer arabaya yüklediler
Oyuncu Altuğ Yücel, sosyal medya hesabından, devlete ait olan il özel idare aracının cezalarının plaka benzerliği nedeniyle kendi aracına yazıldığını belirterek isyan etti. Yücel, konuyla ilgili yetkililerden yardım istedi.

Oyuncu Altuğ Yücel, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, devlete ait olan AYZ 220 plakalı bir aracın sürekli olarak trafikte ceza yediğini, ancak kameraların plakayı okurken Z harfini 2 olarak okuduğunu, bu nedenle de cezanın kendisine ait olan AY 2220 plakalı araca yazıldığını belirterek yaşanan duruma isyan etti.

Yaşanan olayı çoğu kez yetkililere bildirmesine rağmen bir çözüm bulunamadığını belirten Yücel, cezaların sürekli kendi aracına geldiğini, gelen cezaların iptali için sürekli mahkemeye başvurduğunu ifade etti.

Valiliğe, İçişleri Bakanlığı’na kadar e-posta yolladığını da belirten Yücel, sürekli TEM otoyolunda aracına ceza yazıldığını belirterek, AYZ 220 plakalı aracı görenlerin sürücüsünü uyarmasını istedi.

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Devlete ait olan il özel idare aracının fotoğrafını X hesabında paylaşan Yücel, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabını da etiketleyerek, aracın il özel idaresine ait olduğunu, her trafik kuralı ihlali yaptığında kendi aracına ceza yazıldığını, araçların markasının ve renginin de birbiriyle uyuşmadığını belirtti .

Aracın plakasının kural dışı şekilde harf ve numara arasında boşluk bırakmadan yazıldığını ifade eden Yücel, AYZ 220 plakalı aracın cezasının AY 2220 plakalı kendi aracına yazıldığını, geçen temmuz ayından beri 9 ya da 10 kez kendisine ceza yazıldığını, her seferinde mahkemeye ceza iptali için başvurmak zorunda kaldığını belirtti.

Kameranın plakayı okurken bitişik yazıldığı için Z’yi de 2 gibi okuduğunu belirten Yücel, yetkililere seslenerek, “Rica ediyorum lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.

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ALTUĞ YÜCEL KİMDİR?

1 Ocak 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Altuğ Yücel, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. Kendi okuduğu bölümden devam etmeyen Yücel, Şan Tiyatro'sunda oyunculuk eğitimleri aldı. 65 yaşında olan Altuğ Yücel oyunculuk dışında danışmanlık, yazarlık, sunuculuk ve proje tasarımcılığı da yapıyor.

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