14 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Isparta'da ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

KAYNAK: İHA
14 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde 36 ekip, 160 personel ve 21 noktada yapılan uygulamada 3 bin 859 şahıs sorgulandı.

Yapılan çalışmalarda il merkezinde bin 803 araç incelenirken, 20 araca toplam 40 bin 930 TL cezai işlem uygulandı.

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş ve vize ihlali yaptıkları tespit edilen 16 kaçak göçmen ise yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 14’ü Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 yabancı uyruklu şahıs serbest bırakıldı.

Şehirdeki 2 adli olayda ise Suriye uyruklu M.A.A. isimli şahıs ile K.A. isimli şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

aw050145-01.jpg

aw050145-03.jpg

aw050145-04.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Haraç almak için geldi dayağı yiyince silahını peş peşe ateşledi Gündem
Haraç almak için geldi dayağı yiyince silahını peş peşe ateşledi
Siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı Gündem
Siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a gitti Spor
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’a gitti
TBMM'de HAMAS sloganları Siyaset
TBMM'de HAMAS sloganları
Gazze'de can kaybı bin 55'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı bin 55'e yükseldi
55 milyon dolarlık fon vurgununda inanılmaz detay. Fatih Terim'le bankacı Seçil Erzan'ın ilişkisi ortaya çıktı Spor
55 milyon dolarlık fon vurgununda inanılmaz detay. Fatih Terim'le bankacı Seçil Erzan'ın ilişkisi ortaya çıktı
Putin ABD'yi suçladı Filistin'i destekledi Dünya
Putin ABD'yi suçladı Filistin'i destekledi