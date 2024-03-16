14 Mayıs seçimlerini bilen şirketten yeni İzmir anketi!

31 Mart Yerel seçimlerine kısa bir süre kala anket sonuçları iller bazında araştırmalarını yayımlamaya devam ediyor.
Büyükşehirlerde sonuçların ne olacağı merak edilirken, CHP'nin kalesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kimin kazanacağı konuşuluyor.
14 Mayıs Seçimlerinden önce yayınladıkları anket sandıkta birebir gerçekleşen Özdemir Araştırma yeni bir anket yayınladı.
SONUÇLARA GÖRE CHP 2,3 PUAN ÖNDE
11-13 Mart tarihlerinde 5.289 kişiyle gerçekleştirilen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı araştırmasının sonuçlarında CHP'nin İzmir'de seçimleri kazanmaya yakın olduğu görülüyor.
Ankete göre; AKP'nin adayı Hamza Dağ yüzde 34,4 oy alırken, CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 36,7 oy alıyor.