14 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 14 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Şubat Salı hafta başında doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Şubat Salı bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
14 ŞUBAT SALI HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayını
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayını
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayını
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayını
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A Haber Deprem Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Son Durum
13:00 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Akıl Çemberi
03:00 Yerli Dizi/Sinema/Güncel
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
18:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 TRT Haber Ortak Yayını