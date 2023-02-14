14 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 14 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Şubat Salı hafta başında doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Şubat Salı bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

14 ŞUBAT SALI HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

12:00 Habertürk Ortak Yayını

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayını

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayını

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A Haber Deprem Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Son Durum

13:00 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Akıl Çemberi

03:00 Yerli Dizi/Sinema/Güncel

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

18:00 Star Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 TRT Haber Ortak Yayını