14 Şubat Sevgililer Günü tüm dünyada ve ülkemizde özel bir gün olarak her yıl kutlanmaktadır. 14 Şubat sevgililerin birbirine hediye aldığı özel bir gündür. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü neden kutlanır? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı bugünkü anlamından çok farklı bir hikayeye dayanıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bazı toplumlarda “Aziz Valentine Günü” (St. Valentine's Day) olarak bilinmektedir ve Valentine'ın Batı medeniyetlerindeki anlamı hoşlanılan kişi veya sevgilidir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir.

Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.