Rusya Ukrayna'nın enerji alt yapısına büyük darbe vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Ukrayna'nın enerji alt yapısına büyük darbe vurdu
Ukraynalı üst düzey yetkililer tarafından bugün yapılan bir açıklamada Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ülke genelindeki enerji altyapısını hedef almaya başlamasından bu yana ülkenin ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Ukraynalı üst düzey yetkililere göre, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ülke genelindeki Enerji Altyapısını hedef almaya başlamasından bu yana; Ukrayna enerji şebekesi termik güç kapasitesinin %80'inden fazlasını ve hidroelektrik güç kapasitesinin %30'undan fazlasını kaybetti.

Yetkililer Ukrayna enerjisinin büyük bir kısmının 15 Nükleer Reaktör'den geldiğini ve Rusya'nın eninde sonunda bunları da hedef alacağını söylediler. Nükleer reaktörlerin hakkıyla korunabilmesi için ABD ve Avrupalı ülkeleri destek olmaya çağıran yetkililer, Ukrayna savunma gücünün bunları ancak belirli ölçüde muhafaza edebileceğini belirttiler.

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