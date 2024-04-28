Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında düzenlenen kedi güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde toplam 28 kedi yarıştı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ve vücut yapılarını dikkatle inceledi. Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe'nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce'nin kedisi Salen birinci oldu. Dereceye giren kedilere madalyaları takıldı.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan kedisiyle ilgili konuşan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısını yaşatmak için yarışmaya katıldığını belirtti. Kedinin cinsi olarak İran ve blue point karışımı olduğunu ifade eden Gökçe, kedilerinin üç yaşına gireceğini ve oldukça uykucu bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.