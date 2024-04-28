Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

Kaynak: AA
Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle düzenlenen kedi güzellik yarışmasında düzenlendi. 'Süslü' ve 'bakımlı' kategorilerinde yapılan yarışmada 28 kedi podyuma çıktı.

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında düzenlenen kedi güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde toplam 28 kedi yarıştı.

screenshot-38.jpg

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin göz, kulak, patileri ve vücut yapılarını dikkatle inceledi. Bakımlı kategorisinde Feyza Gökçe'nin kedisi Şila, süslü kategorisinde ise Songül Elce'nin kedisi Salen birinci oldu. Dereceye giren kedilere madalyaları takıldı.

screenshot-39.jpg

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan kedisiyle ilgili konuşan Feyza Gökçe, kedisi "Şila" ile anısını yaşatmak için yarışmaya katıldığını belirtti. Kedinin cinsi olarak İran ve blue point karışımı olduğunu ifade eden Gökçe, kedilerinin üç yaşına gireceğini ve oldukça uykucu bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

screenshot-37.jpg

screenshot-40.jpg

screenshot-41.jpg

screenshot-42.jpg

screenshot-43.jpg

screenshot-44.jpg

Son Haberler
En kaba 3 burç. İnsanı çileden çıkarıp her ortamda rezil etmesini çok iyi bilirler Astroloji
En kaba 3 burç. İnsanı çileden çıkarıp her ortamda rezil etmesini çok iyi bilirler
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor... Yaşam
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor...
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular Yerel Haberler
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda' Gündem
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda'
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu Yemek Tarifleri
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu Yemek Tarifleri
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun! Yazarlar
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun!