Süper Lig ekibinde flaş ayrılık kararı. Bitime 4 maç kala bileti kesildi

Süper Lig'e tutunma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Bitime 4 hafta kala teknik direktör Fahrudin Omerovic'in görevine son verildi.
Konya yerel basınından Konya'nın Sesi'nin haberine göre; kulüpten kısa süre resmi açıklama yapılacak.
Kalan haftalarda takımın başında sportif direktör Ali Çamdalı'nın olacağı belirtildi.
10 Ocak'ta Fenerbahçe'ye deplasmanda 7-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılmıştı.
14 Ocak'ta Yeşil-Beyazlı ekibin başına getirilen Fahrudin Omerovic, Süper Lig'de 14 maça çıktı.
4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Omerovic, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
Konyaspor'un Süper Lig'de kalan maçları şöyle:
Fenerbahçe (İç saha)
Samsunspor (İç saha)
Kayserispor (Deplasman)
Galatasaray (İç saha)