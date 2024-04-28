Süper Lig ekibinde flaş ayrılık kararı. Bitime 4 maç kala bileti kesildi

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık kararı. Bitime 4 maç kala bileti kesildi
Tümosan Konyaspor; üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'e tutunma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Bitime 4 hafta kala teknik direktör Fahrudin Omerovic'in görevine son verildi.

Konya yerel basınından Konya'nın Sesi'nin haberine göre; kulüpten kısa süre resmi açıklama yapılacak.

Kalan haftalarda takımın başında sportif direktör Ali Çamdalı'nın olacağı belirtildi.

10 Ocak'ta Fenerbahçe'ye deplasmanda 7-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılmıştı.

gmrry2pwgaau-ng.jpeg

14 Ocak'ta Yeşil-Beyazlı ekibin başına getirilen Fahrudin Omerovic, Süper Lig'de 14 maça çıktı.

4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Omerovic, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Konyaspor'un Süper Lig'de kalan maçları şöyle:
Fenerbahçe (İç saha)
Samsunspor (İç saha)
Kayserispor (Deplasman)
Galatasaray (İç saha)

İlgili Haberler
PSG yine şampiyon oldu
PSG yine şampiyon oldu
Göztepe'de çarşı karıştı. Birbirlerinin kafasında sandalye kırdılar
Fenerbahçe Galatasaray'ı 5-3 yendi Süper Kupa'yı kazandı
Panathinaikos taraftarı çıldırdı. Bütün stat Fatih Terim'i yuhaladı
Caner Erkin yine yaptı yapacağını
Sergen Yalçın patladı
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde büyük skandal
Selçuk İnan'dan şaşırtan açıklama
Selçuk İnan'dan şaşırtan açıklama
Abdullah Avcı inat etti
Abdullah Avcı inat etti
İzmir'de yer yerinden oynuyor. Böyle şey yıllardır görülmedi
Arina Fedorovtseva'nın tatilden tangalı paylaşımı nefes kesti. Yok böyle güzellik
Rekortmen basketbolcu emekli oldu
Rekortmen basketbolcu emekli oldu
Emre Belözoğlu'nu kurtaran Rizesporlu futbolcuyu açıkladı. Volkan Aliakar yazdı
Trabzonspor Gaziantep'in havasını 20 dakikada nasıl söndürdü? Turgay Beşyıldız açıkladı
Trabzonspor evinde tarih yazdı. Selçuk İnan kabusu yaşadı
Son Haberler
En kaba 3 burç. İnsanı çileden çıkarıp her ortamda rezil etmesini çok iyi bilirler Astroloji
En kaba 3 burç. İnsanı çileden çıkarıp her ortamda rezil etmesini çok iyi bilirler
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor... Yaşam
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor...
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular Yerel Haberler
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda' Gündem
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda'
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu Yemek Tarifleri
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu Yemek Tarifleri
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun! Yazarlar
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun!