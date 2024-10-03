14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda heyecanlı bekleyişin son bulduğunu bildirerek, "İlk defa uluslararası katılıma açık hale getirilen yarışmada, 14 eser ödül almakla birlikte 120 eser de sergilenmek üzere seçildi." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Birbirinden değerli 8 bin 776 eserin yer aldığı yarışmada heyecanlı bekleyişin son bulduğuna işaret eden Yumaklı, "İlk defa uluslararası katılıma açık hale getirilen yarışmada, 14 eser ödül almakla birlikte 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Kadrajıyla tarımdaki bereketi, ormandaki nefesi ve insandaki emeği bizlere yansıtan tüm fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Bu yıl 1988 katılımcı yer aldı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının DenizBank desteğiyle düzenlediği "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi.

Başvuruları, 9 Eylül'de sona eren yarışma, "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "DenizBank Çalışanları" ve bu yılın konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Katılımcılar, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan eserlerle yarıştı.

Yarışmaya bu yıl 1988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı.

Seçici kurul, 17 Eylül'de Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nda toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken, 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Bakan Yumaklı tarafından "Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

- AA çalışanları da ödüle layık görüldü

Yarışmada Anadolu Ajansının (AA) 4 çalışanı da ödül aldı. AA çalışanları Beytullah Eles, Özgen Beşli, Ahmet Aslan ve Nevzat Yıldırım da eserleriyle çeşitli kategorilerde ödül kazandı.

Yarışmanın ödül töreni de ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

- Seçici kurul

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

Yarışmada ödüle layık görülenlerin listesi şöyle: