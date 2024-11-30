14 yaşında 3 aracı parçaladı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuk kullandığı motosikletle 1’i seyir halinde 3 araca çarptı. Kazada çocuk motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ucuz atlatılan kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşandı. İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Şeyh Edip Salih Parkı yönüne seyir halindeki 14 yaşındaki M.A.K.’nin kullandığı 07 BTC 277 plakalı motosiklet 4001 sokaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne giren Mustafa Özen’in kullandığı 07 C 74128 plakalı okul servisine çarptı.

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Motosikletinin kontrolünü kaybeden çocuk, park halindeki 17 GB 242 ve 07 J 0392 plakalı araçlara da vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çocuk, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün 14 yaşında olduğu belirlenirken, motosikletin sahibine 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

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