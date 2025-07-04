14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı: 4 kişi gözaltında

03 Temmuz 2025 Salı gecesi Pire'de 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili olarak dört erkek Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Yunanistan Emniyet Teşkilatı Basın Sözcüsü Konstandina Dimoglidou, ERTNews'e yaptığı açıklamada, iki şüphelinin savcılığa sevk edildiğini ve ifade vermek için süre aldıklarını, diğer iki kişinin ise o an sevk edildiğini bildirdi.

Dimoglidou, bu tür hassas davalarda kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "14 yaşındaki bir çocuktan bahsettiğimizde, ne şartlar altında olursa olsun, sadece cinsel saldırıdan bahsedebiliriz" dedi.

Ön soruşturma dosyasına göre, mağdurun faillerden biri tarafından bir eve götürüldüğü ve orada dört zanlıdan üçünün cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Dördüncü şüphelinin, mevcut delillere göre olaya karışmadığı için cinsel saldırı ile suçlanmadığı belirtildi.

MAĞDURUN BULUNMASI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayın ardından birkaç saat sonra, çocuğun Pire'de dışarıda dolaşırken polis ekipleri tarafından bulunduğu aktarıldı. Polis merkezine götürülen çocuk, daha sonra Reşit Olmayanları Koruma Müdürlüğü'ne sevk edildi ve burada olayla ilgili şikayette bulundu.

Alınan bilgilere göre, 14 yaşındaki kız, internet üzerinden tanıştığı bir kişiyle buluştu. Bu kişi, çocuğu bir eve götürdü ve kısa süre sonra diğer üç zanlı da eve geldi. Dört erkekten üçü, küçük kıza cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından evden ayrılan çocuk, Pire sokaklarında dolaşırken ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından bulundu. Hastaneye götürülen ve ilk yardımı yapılan kız, daha sonra polise ifade vererek yaşadıklarını anlattı.

Soruşturma sonucunda, ilk olarak iki fail, biri yetişkin diğeri reşit olmayan, tutuklandı. Üçüncü şüpheli ise 03 Temmuz 2025 Perşembe günü akşam geç saatlerde Reşit Olmayanlar Şubesi'ne kendi isteğiyle teslim oldu. Dördüncü kişinin ise olay yerinde bulunduğu ancak doğrudan cinsel saldırıya katılmadığı iddia ediliyor. Yetkililer, bu tür çocuk istismarı vakalarında titizlikle çalışarak adaletin sağlanması için çaba gösterdiklerini belirtiyor.