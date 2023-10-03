14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde kurşun yağdırdı: 2 ölü 5 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşında bir çocuk, alışveriş merkezinde kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde kurşun yağdırdı: 2 ölü 5 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşında bir çocuğun, alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşında bir çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti.

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Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabancayla girdiği görülüyor.

'İNSANLARA VURMASINI SÖYLEYEN SESLER DUYDUĞUNU' SÖYLEDİ

Polis yetkilileri, çocuğun karakolda "kafasının karışık" göründüğünü ve ona "insanları vurmasını" söyleyen sesler duyduğunu söylediğini aktardı.

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Polis ayrıca çocuğun geçmişte ruhsal sağlığı için hastanede tedavi gördüğünü belirterek daha fazla bilgi paylaşmayacağını kaydetti.

Ölenlerden birinin 34 yaşında Çinli bir kadın ve diğerinin de Myanmarlı bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

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