14 yaşındaki çocuk babasına yardım edeyim derken feci şekilde can verdi

Forkliftle kamyona yüklenmek istenen paletlerin bir anda devrilmesiyle altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Ataş hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk babasına yardım edeyim derken feci şekilde can verdi

Erzurum’da Demirciler Çarşısı’nda meydana gelen acı olay herkesi üzdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; baba Aleaddin Ataş’ın kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Ataş hayatını kaybetti.

Baba Aleaddin Ataş’in forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona yüklediği esnada paletlerin devrilmemesi için müdahale eden oğlu Ahmet Ataş, bir anda yıkılan paletlerin altında kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde durumu fark eden baba Aleaddin Ataş ve çevredeki vatandaşlar, yığınların altında kalan Ahmet Ataş’ı kurtarmak için çaba gösterdiği görüldü. Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ataş’ın cenazesi dün öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazında baba Aleaddin Ataş, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

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