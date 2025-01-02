14 yıl sonra açılan sınır kapısıyla Suriye’ye geçişler hızlandı

Kaynak: İHA
14 yıl sonra açılan sınır kapısıyla Suriye’ye geçişler hızlandı

Türkiye ile Suriye arasında bulunan Keseb Sınır Kapısı 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Açılan sınır kapısıyla Suriyeli ailelerin geçişleri hızlandı.

Türkiye ile Suriye arasında bulunan Keseb Sınır Kapısı'nın 14 yıl aradan sonra açılmasıyla Suriyeli ailelerin geçişleri hızlandı.

Suriye'de muhalif güçlerin rejim güçlerinin elinden aldığı Keseb Sınır Kapısı, 14 yıl sonra yeniden açıldı. Sınır kapısının yeniden açılmasıyla Türkiye'den Suriye'ye geçişler hızlandı. Lazkiye'nin kuzeyindeki sınır kapısının açılmasıyla Türkiye'deki Suriyeli aileler ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüyor. Sınırdan geçen Suriyeliler, Türk halkına teşekkürlerini bildirirken sınırın Suriye tarafındaki yetkililer, ailelerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca edindikleri eşyalarının tamamının geçişine izin verdi.

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