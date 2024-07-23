143 yıllık kulüp kapanıyor. 6 kez lig şampiyonu olmuştu

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143 yıllık kulüp kapanıyor. 6 kez lig şampiyonu olmuştu

Fransa'nın 143 yıllık kulübü Bordeaux'nun büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Bordeaux, Fransa'da 6 kez lig, 4 kez de kupa şampiyonu olmuştu.
Ancak girdiği finansal krizden kurtulamayan Bordeaux, Fransa 3. Ligi'ne kadar düşmüştü.
Fransa'nın L'Equipe gazetesi Bordeaux'un amatör kümeye düşürüleceğini ya da tamemen kapatılacağını yazdı.
azetedeki haberde ancak 48 saat içinde satışının yapılmasi halinde kulübün kurtulabileceği belirtildi.
Bordeaux'nun efsane futbolcusu, teknik direktör Alaine Giresse, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Giresse, şöyle konuştu:
Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez.
Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir.
Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik.
ok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim.
açınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu.
Her açıdan hatalıyız.

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