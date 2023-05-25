143 yıllık okul sanat merkezi oldu

Olgunlaşma enstitülerinin geçmişten geleceğe köprü vazifesinde olduğunu anlatan Şensoy, şöyle devam etti:

"Tepebağ Höyüğü, tarihi dokusu açısından aslında olgunlaşma enstitüsünün amacına uygun olarak seçilmiş bir yer. Burası hemen hemen en büyük olgunlaşma enstitülerimizden biri ve yeni baştan modernize oldu. Daha da ilerleyecektir. Bakanlık olarak biz buralara yatırım yapıyoruz. Çünkü buralar tarihi mirasımızın, dokumuzun yaşatıldığı yerler. Çok da güzel olmuş. Burada çok güzel çalışmalara imza atılacağına inanıyorum."