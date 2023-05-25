143 yıllık okul sanat merkezi oldu

Şensoy, son yıllarda olgunlaşma enstitülerinin bulunduğu tesislerde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Enstitüleri tarihi dokusu olan binalarda açmaya çalıştıklarını aktaran Şensoy, şöyle konuştu:
"Yeni yaptığımız tüm olgunlaşmalarda fiziki mekanları daha güncel hale getiriyor, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin desteğiyle olgunlaşma enstitüleri tekrar canlandı ve gerçekten çok güzel projelere imza atmaya başladılar. 29 ilde 30 olgunlaşma enstitümüz var. Bunların hemen hemen hepsinin restorasyonu gerçekleştirildi. Biz inanıyoruz ki olgunlaşma enstitüleri, vatandaşlarımızın gelip yeni meslekler öğreneceği, kendilerini geliştirerek yeni ürünler ortaya koyacakları merkezler olacak."