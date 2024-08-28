145 çalışanını işten çıkaran firmaya 2 milyon TL ceza

İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firma, sendikanın örgütlenme çalışmaları nedeniyle 13 işçiyi işten çıkardı. Bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı eylem yapan 132 işçinin de işten çıkarılması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan teftiş sonucunda firmaya 2 milyon 9 bin 560 lira para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firmada sendikanın örgütlenme çalışmaları nedeniyle 13 kişinin işten çıkarıldığını ve ardından bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı eylem yapan 132 işçinin daha işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporunun hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir.

İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir.

Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Emeğin, sendikal örgütlenmenin ve çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."