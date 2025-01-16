1461 Trabzon'dan transfer atağı

1461 Trabzon FK daha önce Erzurumspor’dan Cengizhan ve Mustafa’yı renklerine bağlamıştı. Bu kez iki yeni ismi daha kadrosuna kattı. Trabzon temsilcisi 24 Erzincanspor forması giyen orta saha oyuncusu Sedat Dursun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Dursun "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi bir kulübe geldim. Hem benim hem de yeni kulübüm için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ÜST SIRALARA ÇIKACAĞIZ"

1461 Trabzon FK, son olarak Pendikspor forması giyen tecrübeli kaleci Burak Öğür ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yeni transfer Burak Öğür "Genç ve kaliteli bir takıma geldim. İkinci yarı bu takımı üst sıralara doğru çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu takımda bunu başaracak kalitede isimler var. Ben de onlara tecrübelerimle yardımcı olacağım" dedi.