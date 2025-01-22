1,5 ay önce işbaşı yapmıştı... Babasıyla görüntülü konuşurken karar verdi: 'Dehşet oteli'nin 12. katından atladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
1,5 ay önce işbaşı yapmıştı... Babasıyla görüntülü konuşurken karar verdi: 'Dehşet oteli'nin 12. katından atladı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), ağır yaralandı.

Bolu'da yangın faciasında 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), ağır yaralanırken, atlamasının hikayesi kan dondurdu. Otelde garsonluk yapan Şahin'in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi.

Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12'nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin'in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

1,5 ay önce iş başı yapmıştı... Babasıyla görüntülü konuşurken karar verdi: 'Dehşet oteli'nin 12. katından atladı

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