1,5 ay önce tanıştı, 3’üncü buluşmada öldürdü. Elektrik süpürgesinin kablosuyla boğmuştu

Olay, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana geldi. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit Işık, İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi. Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit Işık, Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit Işık, ardından emniyete giderek, olay anlatıp, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in cesediyle karşılaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürme' suçundan tutuklandı.

“GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Işık ifadesinde Züleyha Adıgüzel ile 1,5 ay önce tanıştıkları ve 3’üncü kez buluştuklarını anlattı. Işık'ın "Olay günü İstanbul'dan onu almak için Çorlu ilçesinden araba kiraladım. İstanbul'a giderek Züleyha'yı alıp, Çerkezköy'de kiraladığım apart otele geldik. Burada bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi. Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı" dediği öğrenildi.

Ümit Işık, sabah olunca, kiraladığı aracı Çorlu'ya götürüp bıraktıktan sonra tekrar daireye döndüğünü, ardından da polise gidip teslim olduğunu ifade etti.