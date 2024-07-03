15 bin liralık ev kirası kaç lira oldu. Emeklinin asgari ücretlinin vay haline

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
15 bin liralık ev kirası kaç lira oldu. Emeklinin asgari ücretlinin vay haline

Haziran enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte ev sahipleri yeni zam oranlarını hesaplarken kiracılar ise başlarına gelecek felaketi beklemeye başladı. Peki yeni ev kiraları nasıl hesaplanacak?

2 yıldır devam eden kirada yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibari ile sona erdi. Ev kiraları artık önceden olduğunu gibi 12 aylık enflasyon ortalaması ile hesaplanmaya devam edecek. Yeni zam oranı ile birlikte kiralar neredeyse iki asgari ücret rakamına yaklaştı.

Günlerdir emekli ve memurlar gibi kiracılar da enflasyon rakamlarını bekliyordu.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 65.07 OLDU

Kira artışlarına uygulanan ‘yüzde 25 zam sınırı’ 1 Temmuz itibarıyla kaldırıldı. Konut sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni zam belli oldu. İşte Temmuz ayı kira artış oranı, kira zam hesaplama...

TÜİK Haziran enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak açıkladı. Böylece kira zam oranı belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 65,07 olarak hesaplandı. Yani Temmuz ayı itibari ile kira sözleşmesi biten kiracılar yüzde 65.07 oranında zamlı kira ödeyecek.

15 BİN LİRALIK KİRA KAÇ LİRAYA ÇIKTI?

Haziran kira bedeli: 15 bin lira

Temmuz kira zam oranı : Yüzde 65,07

Kira zam farkı: 9 bin 760 lira

Zamlı yeni kira ücreti :24 bin 760 lira

Yüzde 25 zam sınırı devam etseydi 15 bin liralık bir ev kirası 3 bin 750 lira artarak 18 bin 750 liraya çakacaktı.

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