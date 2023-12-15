15 maçta gol atamayan Maxi Gomez Trabzonspor'a geri dönebilir!

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile ilgili İspanyol medyasından bir iddia ortaya atıldı.

El Gol Digital.com, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez'in yıl sonuna kadar gol atamazsa, takımdan sözleşmesinin fesih edileceğini öne sürdü!

AIS Football'ın temsilciliğini yaptığı santrafor Maxi Gomez'in gol yollarındaki sessizliğinin devam etmesi halinde Trabzonspor'a geri döneceği yazılıyor. Karadeniz ekibi, bir önceki sezon kadrosuna kattığı Gomez'i, bu sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.

27 yaşındaki 1.86'lık golcü oyuncunun Trabzonspor ile olan kontratı 2025 yılının Haziran ayında sona erecek.

Gomez, Uruguay A Mili Takım formasını bugüne kadar 18 kez giymişti.