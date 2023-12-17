15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü

Kaynak: DHA
15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü
Mardin'de bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed (18), buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan yere çakıldı. Muhammed, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'in organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen olayda, Makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed’in cansız bedeni otopsi için, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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