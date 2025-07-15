15 Temmuz sabahı FETÖ operasyonu: Çok sayıda isim gözaltında...

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü sabahında FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 60 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonu kapsamında 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca operasyon yapıldı.

Operasyonun ana hedefinin ise finans kaynakları olduğu aktarılıyor.

Çalışmalarda, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek "finansman" (TL, Dolar veya altın) toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi kisvesi altında, yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi.