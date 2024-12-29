15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını! Trafik uzadı gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa yönünde seyir halindeki 34 GRU 338 plakalı bir otomobil, saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobil, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın nedeni ile köprüde yoğun bir trafik oluştu.

İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangının söndürülmesinin ardından, köprünün Anadolu-Avrupa yönünde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin yangına müdahale etmesi ve aracın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Sandık Kokusu'ndan Kızılcık Şerbeti’ne transfer
Sandık Kokusu'ndan Kızılcık Şerbeti’ne transfer
Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden kişi yakalandı 21 adet benzer suç kaydı çıktı
Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden kişi yakalandı 21 adet benzer suç kaydı çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını! Trafik uzadı gitti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını! Trafik uzadı gitti
Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu
Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu
Dünür kavgasında silahlar çekildi
Dünür kavgasında silahlar çekildi