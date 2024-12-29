15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını! Trafik uzadı gitti

Otomobil, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın nedeni ile köprüde yoğun bir trafik oluştu.

İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangının söndürülmesinin ardından, köprünün Anadolu-Avrupa yönünde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin yangına müdahale etmesi ve aracın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.