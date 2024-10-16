15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç motosiklete çarptı

Kaynak: İHA
15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç motosiklete çarptı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk kullandığı otomobil ile bir motosikletliye çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 15 yaşındaki E.A. tarafından kullanılan otomobil ile çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Harun E.G. yaralandı. Kaza, saat 18.15 sıralarında Konak Mahallesi'nde meydana geldi.

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Harun E.G., 07 EOD 63 plakalı motosikletle 15 ADC 953 plakalı otomobile çarptı ve düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü E.A., polis ekipleri tarafından bulunarak karakola götürüldü. Harun E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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