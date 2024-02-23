15 yaşındaki çocuk Bursa polisine şehir turu attırdı! Arkadaşlarını gezdirmek için araba çaldı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 01.30 sıralarında polis ile üç çocuk arasında kovalamaca yaşandı.

Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunurken, ihtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başlasa da, ekipler 3 çocuğu da yakaladı.

ÇOCUKLAR 15, 12 VE 13 YAŞINDA

Sürücünün 15 yaşında Miran K. olduğu ve dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı öğrenildi. Miran K.'nın arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) da alıp 62 kilometre uzağa, İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.

Şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.