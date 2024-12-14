LPG tüplerinin takip edilmesine ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: ANKA
LPG tüplerinin takip edilmesine ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları tüplerinin piyasada takip edilmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tebliğ ile; dağıtıcıların 31 Aralık 2025 tarihine kadar takip sistemini kurması gerekecek. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Bu tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak.

Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütecek.

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