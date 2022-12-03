3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

Aksaray’da bir yakının kına merasimine giden 15 yaşındaki kız, kınanın yapıldığı salona gelen ayrıldığı nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:12
Takip Et

15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü
+
Aa
-

Olay, saat 15.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 801 Sokak’ta bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir arkadaşının kına merasimine giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş, düğün salonunun önüne geldiği esnada kapıda kendisini bekleyen eski nişanlısı M.K. (24) tarafından ruhsatsız tabanca ile ateş edildi. Başına 2 kurşun isabet eden Arıbaş ailesinin yanında kanlar içinde yere yığılırken, babası D.A’nın kulağını da bir kurşun sıyırdı. Ağır yaralanan kızın babası D.A. (42) çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gerçekleştiren şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike Arıbaş, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yapıldı. Melike Arıbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti. Genç kızın bir süre önce M.K. ile nişanlandığı daha sonra da yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. M.K’nin kendisinden ayrılan Arıbaş’ı telefonla rahatsız ederek, tehdit ettiği öne sürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli M.K. ise olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
6
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
7
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿Ressam Sertap Yeğin: Varlık nedeninin sorgulanması erdemli olma çabasını getirir
﻿15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü
﻿15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü
﻿15 yaşındaki eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü
﻿Ulaşıma kar engeli
﻿Ulaşıma kar engeli
﻿Ulaşıma kar engeli
﻿Ordu'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
﻿Ordu'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
﻿Ordu'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.