15 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı

Kaynak: İHA
15 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı
Bursa’da 15 yaşındaki genç, annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı.

Bıçaklı saldırı Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2. Günaydın Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi.

15 yaşındaki E.D. annesiyle tartışan üvey babasına sinirlendi. E.D., mutfaktan aldığı bıçağı üvey babasının kalbine sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan üvey baba Erol K. (38), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli E.D.’yi suç aletiyle beraber gözaltına alırken, Erol K. yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol K.’nın hayati durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

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