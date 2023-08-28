15 yaşındaki İlayda ambulanstan atlayıp öldü

Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ambulanstan aşağıya atlayan psikolojik sorunları olan kız hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
15 yaşındaki İlayda ambulanstan atlayıp öldü

İHA'nın haberine göre, olay, Hereke Koyu Viyadüğü mevkii Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İlayda Turhan, seyir halindeki 54 AH 950 plakalı ambulansın arka kapısını açarak yola atladı. İlayda Turhan’ın yanında bulunan yurt görevlisinin çığlığı üzerine, sürücü ambulansı durdurdu.

Sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Turhan'a müdahale etti. Yapılan tetkiklerde Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunları olan İlayda Turhan’ın bir klinikte tedavi görmesi için ambulansla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Kliniğin İlayda Turhan’ı kabul etmemesi üzerine, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geri dönüş yolunda olayın gerçekleştiği kaydedildi.

Ambulans sürücüsü, iki sağlık görevlisi ve yurt görevlisi ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

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