1,5 yaşındaki Kadirhan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrilmesiyle haşlandı

Kaynak: İHA
1,5 yaşındaki Kadirhan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrilmesiyle haşlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, evde oynarken sehpanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği 1,5 yaşındaki Kadirhan K., yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Babasultan Mahallesinde bir evde meydana geldi.

Kadir K., evde oyun oynadığı sırada üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü. Çarpmanın etkisiyle içinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Kadir K.'nın üzerine devrildi.

Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ve vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlenen Kadir K., Bursa Şehir Hastanesinde yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ayşe Ateş'i bu sözlerle hedef aldı Gündem
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ayşe Ateş'i bu sözlerle hedef aldı
EURO 2024'te Jose Mourinho etkisi. Aman dikkat Türkiye Spor
EURO 2024'te Jose Mourinho etkisi. Aman dikkat Türkiye
İngiltere beraberliğe şükretti Slovenya tarih yazdı Spor
İngiltere beraberliğe şükretti Slovenya tarih yazdı
Özgür Özel’in gizli planı CHP’ye zarar veriyor Yazarlar
Özgür Özel’in gizli planı CHP’ye zarar veriyor
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Taharet musluğu Yazarlar
Taharet musluğu
Mental yorgunu Erdoğan 5 bakanı değiştirecek Yazarlar
Mental yorgunu Erdoğan 5 bakanı değiştirecek