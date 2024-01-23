15 yaşındaki öğrenci staj gördüğü atölyede yaşamını yitirdi

Kütahya'da Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde staj gören meslek lisesi 9. Sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Erol Can Yavuz, üstüne devrilen sunta blokları sebebiyle yaşamını yitirdi.

Sunta bloklarının üzerine düşmesiyle ağır yaralanan Yavuz, çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarıldı. 15 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erol Can Yavuz’un yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi dalında 9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.