15 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı. 26 milyon sürücünün beklediği haber

26 milyon araç sahibinin ödeme almasını saylayacak karar için gözler Bakanlığın açıklamına çevrildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise 2019 yılında sona erdirilen hurda teşvikinin yeniden uygulamaya alınması için yaptığı çağrıyı yeniledi.

15 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

Yaşlı araç sahiplerine ödenecek hurda teşviklerinin hem 26 milyon araç sahibine gelir sağlamasının yanında diğer yandan hurda ithalatı yapan ülkemizde hurda açığını kapatması bekleniyor. Palandöken yaptığı açıklama ile Türkiye'de daha önce uygulanmış olan hurda teşvik programının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Palandöken hükümete yaptığı çağrıda eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara önceden verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Palandöken, eskimiş, çürümüş ve çevre kirliliği oluşturan bu araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

26 MİLYON ARAÇ BULUNUYOR

Döviz kurlarındaki artışla birlikte sıfır araç fiyatlarının yükseldiğini ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarının iki katına çıktığını ifade eden Palandöken, bu durumun vatandaşları ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya mecbur bıraktığını söyledi. Palandöken diğer yandan Türkiye'deki 26 milyon 15 ve üzerindeki yaşta araçların çevreye büyük ölçüde zarar verdiğini hatırlattı.

VERGİ BORÇLARI SİLİNSİN

Eski araçlardan çıkan kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin insan sağlığına büyük ölçüde zarar verdiğini vurgulayan Palandöken verilecek hurda teşvikinin yanı sıra bu araçların vergi borçlarının ve trafik cezalarının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Paladöken, yaşlı araçların trafikten çekilmesi ile birlikte çevre dostu ve daha güvenli araçların tercih edilmesinin önünün açılacağını savundu.