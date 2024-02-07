15 yaşından büyük aracı olanları havaya uçuracak haber! Kimse tahmin bile etmiyordu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2019 yılında son bulan hurda teşviki hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15 yaşından büyük araçlara yönelik bir teşvik programının yeniden uygulanması gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, ilgili bakanlığa talepte bulundu.

Palandöken, bu program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini savunuyor.

Eski, çürümüş ve çevre kirliliği yaratan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu tür teşviklerin ekonomik canlanma, geri dönüşümü teşvik etme ve çevre dostu uygulamaları destekleme amaçları taşıdığını ifade etti.

26 MİLYONA YAKIN ARABA VAR

Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu hatırlatan Palandöken, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarının iki katından fazla arttığını ifade etti.

Araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını tavsiye eden Palandöken, vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar olması gerektiğini söylerken, hurda ve yaşlı araçların çevresel sorunlara yol açtığını, kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.