15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde en az 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacaklar. Karar 1 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Vize muafiyet kararının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.