15 yıl ile aranıyordu JASAT buldu



Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı olan görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş mensuplarında kent genelinde yürütülen denetimler devam ediyor. Haklarında aranma kayıtları bulunan kişilerin yakalanması nedeni ile yapılan kapsamlı denetimler sonucunda; Yüksekova ilçesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.A. isimli kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen U.A. isimli kişi, tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.