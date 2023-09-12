15 yıllık karısını 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece İstanbul Bağcılar’da meydana geldi. İddiaya göre, tesisatçılık yapan İslam Keleş 15 yıllık eşi Yeliz Keleş (32) ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrenip eve geldi. Çift bir süre tartıştıktan sonra İslam Keleş dışarı çıktı.

Dışarı çıkan Keleş bir süre sonra sokak ortasında 45 yaşındaki üvey amcası İsa Ergün’ü silahla vurdu. Tekrar eve dönen gözü dönüm eş İslam Keleş, 3 çocuğunun gözü önüne eşine vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma başlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsa Ergün’ün başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeliz Keleş’in ise vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle öldü. Cesetler yapılan incelemelerin ardından Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri H.K, ifadesinde, “Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı” dediği öğrenildi.

İslam Keleş polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakaladı. İslam Keleş emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri biten İslam Keleş sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.