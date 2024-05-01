Peynir hırsızı 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
Peynir hırsızı 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde süt ürünleri dağıtım aracından peynir çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir süt firmasının dağıtım aracından fazla miktarda kaşar peyniri çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüpheliler D.V. ve O.D. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu arada D.V'nin 25, O.D'nin 47 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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