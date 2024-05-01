Peynir hırsızı 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir süt firmasının dağıtım aracından fazla miktarda kaşar peyniri çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüpheliler D.V. ve O.D. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu arada D.V'nin 25, O.D'nin 47 suç kaydı olduğu öğrenildi.