150 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin hazırladığı inşaat sektörü analizinden çarpıcı veriler çıktı. Rapora göre, 150 bin lira maaşla işçi bulunamıyor.

Raporda inşaat sektörünün ekonominin üzerinde büyüdüğü belirtilirken kamudaki tasarruf tedbirlerinin sektörü 2024 yılında bekleyen en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Raporda ayrıca gayrimenkul sektöründe büyümenin ise yavaşladığı kaydedildi.

150 BİN LİRA MAAŞLA ÇALIŞAN BULUNAMIYOR

Raporda dikkat çeken unsurlardan biri de çalışanlarla ilgili kısım oldu. Çalışanların maaşlarında yaşanan artışa vurgu yapılan raporda 150 bin lira maaşla çalışacak işçi bulunamadığının altı çizildi.

Rapordaki ilgili kısım şöyle:

“İnşaat sektörü 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilenmiş, sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir. İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi “mavi yaka” olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştır.”

Raporda hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki projelerde istihdam sorunu olduğu vurgulandı.

FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 2023 yılının son çeyrek dönemini değerlendirdiği raporda, inşaat sektörüne ilişkin özetle şu tespitlere de yer verildi:

"Devam eden kamu yapım işlerinde ilave fiyat farkı ödenmesi ve süre uzatımı verilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren 7491 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren düzenleme mevcut hali ile sektörün beklentilerini karşılamamaktadır. Anadolu'nun dört bir tarafında yüklenicilerin projelerini yüksek borçlulukla tamamlamaya çalışmaktadır. Müteahhitlik firmalarının borçluluk oranları 2023 yılı boyunca yüksek seyretmiş, borç stokundaki artış da belirgin biçimde devam etmiştir. BDDK'nın verilerine göre Kasım 2023 itibarıyla sektörde takipteki kredi hacmi 25,5 milyar TL olup takipteki kredi oranı yüzde 3,2’dir. Piyasa faizlerinin halen yüksek ve bankaların kredi verme iştahının düşük olması nedeniyle firmalar için yıl boyunca finansmana erişim sorunu yaşanmıştır."