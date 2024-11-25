154 milyon dolarlık skandal ayyuka çıktı

Macy’s, bir çalışanının küçük paket teslimatıyla ilgili muhasebe işlemlerinde bilerek hatalı kayıtlar yaptığını ve bu hatanın 2021’in dördüncü çeyreğinden 2 Kasım 2024’e kadar sürdüğünü açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, toplamda 132-154 milyon dolarlık harcama hatalı muhasebeleştirildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından, söz konusu çalışanın işine son verildi. Ancak bu hata, nakit akışı yönetimi veya tedarikçi ödemelerine yansımadı.

FİNANSAL VERİLER VE HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Macy’s, ön raporlarında aynı mağaza satışlarının %1,3 düştüğünü belirtti. Analist beklentilerinin üzerinde gelen bu düşüş, hisse fiyatlarında %3’lük bir gerilemeye yol açtı. Şirketin net satışları ise 4,74 milyar dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerin hafif altında kaldı. Morningstar analisti David Swartz, bu muhasebe hatasının şirketin toplam işletme giderlerinin %1’inden az olduğunu, dolayısıyla finansal açıdan ciddi bir etki yaratmadığını belirtti.

GELECEK PLANLARI VE STRATEJİLER

Macy’s CEO’su Tony Spring, "Soruşturmayı hızlıca tamamlamak için yoğun çalışıyoruz, ancak bu süreçte müşterilerimize odaklanmaya devam edeceğiz" dedi. Şirket, dördüncü çeyrek ve yıllık tahminlerini 11 Aralık’ta paylaşmayı planlıyor.

Ayrıca, Macy’s 2024 yılı içinde 55 mağazayı, 2026’ya kadar ise toplamda 150 mağazayı kapatmayı hedefliyor. Bununla birlikte, kalan mağazalara yapılan yatırımlar olumlu sonuçlar veriyor. İlk 50 mağazada yapılan yeniliklerle aynı mağaza satışlarında üçüncü çeyrekte %1,9’luk bir artış kaydedildi.

ÖZEL ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

Stratejik Kaynak Grubu’ndan Burt Flickinger, eski CFO Karen Hoguet gibi güvenilir isimlerin başkanlık edeceği bağımsız bir araştırma komisyonunun oluşturulmasını önerdi. Bu tür bir komisyonun maliyetleri minimize ederek etkin bir inceleme yapabileceği vurgulandı.

Macy’s hisseleri yıl başından bu yana %20 düşüş yaşadı. Ancak analistler, yeni stratejilerle şirketin toparlanma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.